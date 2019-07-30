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BU AİLEDE NELER OLUYOR?

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BU AİLEDE NELER OLUYOR?
Beren Saat'le Kenan Doğulu'nun evlilik yıldönümlerinde hiçbir paylaşımda bulunmamaları ayrılık söylentilerini yeniden gündeme getirdi.

29 Temmuz 2014’te ABD’de nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun dün evlilik yıldönümüydü. Bir süredir boşanma söylentileriyle gündemden düşmeyen çiftin, evliliklerinin 5’inci yıldönümünde geçen senelerin aksine herhangi bir paylaşımda bulunmaması “Dedikodular doğru mu?” dedirtti.

Boşanacakları konuşuluyordu! 

Beren Saat daha önce de düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti. Bu durum çiftin boşanacağı yönünde yorumlanmıştı. Konu Beren Saat'e sorulduğunda ilk önce magazin muhabirlerine "zamana ihtiyacım var" demişti. Daha sonra da çiftin aralarındaki buzların eridiği ve sorunların giderildiği öğrenilmişti.

Anne yalanlamıştı!

Son olarak konu Kenan Doğulu'nun annesine sorulmuştu. Anne Doğulu boşanma dedikodularının doğru olmadığını söyleyerek "her şey yolunda" demişti.

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