Bu adama hem kızlar hem erkekler yazıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Nergis, hayatına dair yaşadıklarını anlattı…

Ben evden 17 yaşında çıktım evden. Birçok dili biliyorum. Tayca, Japonca, Çince, İngilizce… Ben yurtdışına çıktığımda turistlik amaçlı çıkmadım. Gittiğim yerlere taşı, toprağa görmeye gitmedim. Hepsinin sokak çocuklarıyla, sokak kısmıyla öğrendim. Ben o ülkeyi hissetmek için, iş için gittim.

18. yaşımı Pekin’de kutladım. 17 yaşımda internet üzerinden bir menajer ile tanıştım, Avusturalyalı onun sayesinde yurtdışı işleri yapmaya başladım. Babam yurtdışına çıkarken ‘olmaz öyle, biz de gelelim’ dedi. Ben ‘yok kendim giderim’ dedim.

Menajerimden ilk Çin işi geldi. Ufak ufak başlangıç işleri… 3 aylık bir kontrat yaptık öyle başladı. Türkiye’de ilk işimde iki firmanın defilesinde yer aldım. Başka bir firmanın da reklam çekimini yaptım. Ondan sonra da bastım gittim yurtdışına. Zamanla dünyanın birçok yerinde iş aldım.

Tayland’da yaşıyordum. 2011 yılında bir iş teklifi geldi Tomris Giritlioğlu tardından… Ben kendisini tanımıyordum bana ‘oğlum hemen buraya geliyorsun, bir iş var sana başrol vereceğiz. Senin için çok iyi olacak.’ dedi.

Ben de evi sırtında değilim, her şeyi kurmuşum bir düzenim var Tayland’da… Gelmek çok zordu benim için Tomris Hanım’a ‘kusura bakmayın tanıyamadım sizi’ dedim. ‘Nasıl konuşuyorsun benimle’ deyip telefonu suratıma kapattı.

Sonra sekreteri aradı. ‘Sizi bir hafta burada misafir etmek istiyoruz. Biletinizi alalım, gelin bir bakalım’ dedi. Ben de 2011 senesinde Türkiye’ye geldim. Aradan 2-3 hafta geçti. Oldu, olacak derken bekledim burada proje başlamadı…

Beni yurtdışından aradılar ‘reklam çekimi var’ diye. Ben de biraz sıkılmaya başladım bir hafta dediler aradan 15- 20 gün geçti, reklam teklifi gelince beklemedim Japonya’ya gittim. Sonra beni armaya başladılar ‘neredesiniz?’ diye ben de ‘Japonya’dayım deyince. ‘Nasıl olur başlıyoruz ‘ dediler. Ben de tekrar geldim ve projeye başladık.

10 - 11 bölüm sürdü projemiz bitince ben tekrar Tayland’a gittim. İşler olunca buraya gelip gittim. 35’ten fazla ülkede çalıştım. Dünyayı dolaştım ama eşimi burada buldum. Ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştık, çok mutluyum. 18 aylık bir kızımız var. Eşim beni kıskanmıyor hatta güzel kızlarla oynadığım zaman mutlu oluyor. Herhangi bir problem yok eşimden yana.

'SEVGİLİM OL ARABA VEREYİM'

Kariyerim boyunca ilginç teklifler de aldım. Erkekten de oldu kadından da bu teklifler… O zaman yurtdışında yaşıyordum.

Ben hep bunlardan sakındım, hep kaçtım ona göre duvar koydum. Bu teklifler erkeğe de oluyor kadına da… ‘Sevgilim ol araba vereyim’ diyenler oldu. 22-23 yaşındaydım o zamanlar.

Sen kaçtıkça üstüne gelenler de oluyor. Şu an bile evli olduğumu bile bile bana DM’den mesaj atanlar oluyor. Ben hiçbirine bakmıyorum.