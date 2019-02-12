Bu adam iyice şaşırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Grup toplantısında konuştu.

Zamların sorumlusunun iktidar olduğunu söyleyen Akşener, 'Damat Berat diyor ki, sebze meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyormuş. Yani patlıcanın, biberin pahalılığının sebebi, Muğla'dan Trakya'dan Nevşehir'den yola çıkan kamyonların şoförleriymiş. İyice şaşırmış bu adam. Gerçekten böyle diyor' dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Mesleğin hakkını veren birkaç TV kanalı grup toplantılarımızı canlı yayınlıyor. Helikopter kazasında vefat eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Son günlerde helikopter kazaları artıyor. Bu konun da araştırılacağına inanıyorum. Zamların sorumlusu kimdir? Her iktidar döneminde fırsatçılar olur. Zamları yapan kim iktidar, zamların sorumlusu dediğiniz iktidar olmasın. Bütün tuzakları aşıp hedefe ulaşabilenlere Zümrüt-ü Anka denir. İYİ Parti Türk milletinin Zümrüt-ü Anka’sıdır.

Elbet de menzile varana kadar sendeleyenler geriye dönenler olacak nefsine yenilenler olacak ama bu yürüyüş durmayacak. Zor günlerden geçen milletimiz bizimle küllerinden doğacak. Belki paramız Sarayımız yok. Biz saraylara değil hakka talip olmuşuz. Şükürler olsun şimdiye kadar yüzümüz kara çıkmadı. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyen Fatih kadar kararlı olacağız. Geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal gibi inançlı olacağız. Ve Allah’ın izniyle başaracağız, başaracağız, başaracağız

ÇUKURA DÜŞMEYECEK KADAR DEVLET TECRÜBEMİZ VAR’

Bizi çekmek istedikleri çukura düşmeyecek kadar devlet tecrübemiz var çok şükür. Doğru gördüğümüz yolu kimseyi kırmadan önermeye devam edeceğiz. Evet ekonomideki kötü gidişata, yargıdaki haksızlıklara öfkeleniyoruz. Sınırımızdaki güvenlik problemlerine şahit olduğumuz zaman öfkeleniyoruz ve bu sorunları çözmek istiyoruz.

Vatanını seven herkes aynı duyguları yaşıyor. Hislerimiz bizi ayrıştırmamalı aksine birleştirmeli. Buradan ülkemin her köşesine sesleniyorum. Bu nezaket dilini devletin en tepesinden başlayarak 82 milyon vatandaşımızın da benimsemesini istiyoruz. Birbirimizi anlamak için adımlar atarsak sorunlarımızın çözümü de kolaylaşacaktır

“ZAMLARIN SORUMLUSU DEDİĞİ ARACI İKTİDAR OLMASIN?”

Domates, biber ve patlıcanın fiyatı aracılardan artıyormuş. Kim bu aracılar? Fırsatçıların tepesine çökün diyoruz. İktidar şikayet edecek makam değildir. Ama bunlar sürekli şikayet ediyor. E yapamıyorsanız gidin kardeşim yapanlar gelsin. Ama mesele bu zamanları kollayan fırsatçılar değil ki. Her kriz döneminde illaki fırsatçılar olur. Devlet gereğini yapar. Biberi, patlıcanı, patatesi almak zorunda kalan vatandaş, bunları üreten de satan da feryat ediyor. Bu işte bir gariplik yok mu?

Zamların sorumlusu dediği o aracı iktidar olmasın? Sonuçta ürünün pahalı olmasına neden olan o aracı fırsatçı demekki iktidar siz yapıyorsunuz. Bunu üzerine Damat Berat diyor ki, sebze meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyormuş. Yani patlıcanın, biberin pahalılığının sebebi, Muğla’dan Trakya’dan Nevşehir’den yola çıkan kamyonların şoförleriymiş. İyice şaşırmış bu adam. Gerçekten böyle diyor. Fiyatlar taşımacılıktan artıyormuş. Fiyat artışı taşımadan geliyor ama bunu düzeltmek için tek bir adım yok. Bunu düzeltmenin yolu bütün dünyada petrol fiyatları düşerken mazota benzine zam yapmak değildir.

‘ÜRÜNLERİN FİYATINI YÜKSELTEN KAMYONLARIN OTOYOLLARA ÖDEDİKLERİ PARALAR’

Pahalı mazotu aldı ama daha köprülere verecek. Osmangazi mi dersiniz, paralı otoyollar mı dersiniz. Hangi müteahhidin yaptığı köprüyse. Köprü otoyol derken, alınan paralar da bu 5 müteahhide gidiyor. İşte ürünlerin fiyatını yükselten, kamyonların yaktığı mazotun fiyatı, o kamyonların otoyollara ödedikleri paralar olmasın sakın.

‘SUÇLU SİZSİNİZ’

24 Haziran'da çıktığımız her seçim kampanyası boyunca sizi uyarmadık mı? Çiftçi rahatsız düşürün bu maliyetleri demedik mi. Üretici dağınık kooperatifler kurun güçlensinler dedik. Ciddi ürün kaybı var, verim düşüyor dedik. Kendi çıkardığınız tarım kanununu bile uygulamıyorsunuz. Verilen hibe ve destekler doğru adrese gitmiyor denetleyin dedik. Velhasıl dedik de dedik. Hiç kulak asmadınız. Nasılsa 5 müteahhitinizin keyfi yerinde yazıktır. Ne hale geldik. Bunları yapmadıkça mutfaktaki yangın sönmez. Sadece günü kurtarmak için adım attığınızda oy almak için adım attığınızda bu iş yürümez. Kimseye suç atmaya kalkmayın suçlu sizsiniz kardeşim sizsiniz.”

‘BUNLARIN SAĞINA BAK AKRABA, SOLUNA BAK 5 MÜTEAHHİT’

Sayın Cumhurbaşkanının anlayabileceğini düşünüyorum. Bu işi yapabilmek için iyi bir tedrisattan geçmeleri gerekir. Gece gündüz bu işlere kafa yormaları, milletin dertleriyle dertlenmeleri gerekir. Bunların sağına bak akraba soluna bak o 5 müteahhit. İYİ Parti'de vatanına milletine sadık kadrolar var çok şükür. Milletimiz de bunu görüyor ki, her geçen gün bize teveccühleri artıyor. Milletimiz sandığı bekliyor sandığı.

“BUNLARINKİ GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, CÜZDANLARININ GÖNLÜ”

“Bu kentleri nasıl bu hale getirdiniz. ‘Bu şehirlere nasıl ihanet ettik’ diye kendiniz söylüyorsunuz. Ben size söyleyeyim bunların gönül belediyeciliği, vatandaşın derdiyle dertlenmek değil cüzdanlarının gönlü.”

KARTAL’DA ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bir ahlaki tükenmişliğin, Allah'ın yarattığı canı bile hiçe sayanların yarattığı bir olaydır. İYİ Parti bu olayın peşini bırakmayacak. Bu olaydan alacak çok dersimiz var diyorlar. 25 senedir ders alsaydınız bunu yaşamazdık. Can kaybı var, yaralı var enkazın etrafında bir de nutuk çeken çevre ve şehircilik bakanı var. Bunu da geçiştirecekler. Bakın kardeşim siz siyaseti, para pul ranttan ibaret sanıyorsunuz. Akıllarınca rantın faturasını yine halka kesecekler.

‘2,5 KATRİLYON LİRAYA ALDIĞIN O LÜKS UÇAK KAÇ MERMİ EDER?’

Bu millet sıkılan merminin hesabını tutmaz. 2,5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçak kaç mermi eder? Önce bunu hesapla da ondan sonra millete ahkam kesersin. Senin o uçağının masrafıyla 158 F-16 pilotu 40'ar saat operasyon yapar. Mehmetçiğin tüfeğine 1 milyar tane mermi alınır. Millet ordusunun muhasebesini tutmuyor ama bil ki senin şatafatının hesabını tutuyor.(Kaynak medya faresi)