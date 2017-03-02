BTK sosyal medya şirketlerini uyardı!

Mobil Dünya Kongresi'nde referandum ile ilgili açıklama yapan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, referandum sürecine girerken yalan haber ve manipülasyonlar konusunda sosyal medya şirketlerini uyardıklarını belirtti.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka başkanlığında sosyal paylaşım siteleri, operatörler ve firmaların yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİ UYARDIK

Referandum sürecinde iletişim altyapısının kesintisiz sağlanması ve sürmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Sayan, "Bu noktada gerekli önlemleri almaları için operatör ve sosyal paylaşım sitelerinin gerekli özeni göstermelerini istedik. Sosyal paylaşım sitelerini Türkiye ile işbirliğinin devam etmesi, 'yalan haberlerin' ayrıştırılması ve manipülasyonun önlenmesi noktasında gereken önlemlerin alınması için uyardık. Onlar da bu kritik dönemin farkında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını bildirdiler." dedi.

16 NİSAN'DA KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN KRİZ MERKEZİ KURACAĞIZ

Sayan, 16 Nisan'da yapılacak referandumda haberleşmenin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli çalışmaları operatörler vasıtasıyla yaptıklarını dile getirerek, "Tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi referandum sürecinde de iletişimin kesintisiz sağlanması için kriz merkezi kuracağız. Bugüne kadar kayda değer bir olay yaşanmadı, bu seçimde de yaşanmaması için gereken önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.