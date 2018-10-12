Brunson: 'Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum'

Savcı verdiği mütalaasında Brunson hakkındaki ev hapsinin kaldırılmasını istedi.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında Brunson'un 10 yıl hapisle cezalandırılmasını ve adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Brunson ifadesinde "Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün Brunson davası başladı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu bölümde 4 tanık dinlendi ve yüzleştirme yapıldı. Dinlenen tanıklardan birisi ifadelerini değiştirdi.

NTV Ege Temsilcisi Merih Ak, davaya ara verilmeden önce yaşananları şöyle anlattı:

"Yaralanan terör örgütü üyelerinin İzmir’e getirildiği ve John Folder’ın hastanesinde tedavi edildiği iddiası vardı. Büşra da bunu ilk kez duyuyorum dedi. Diana Helen Fowler’ın Brunson’ın kilisesinin üyesi olduğu ve çıkmadığı yönünde iddialar vardı. Mahkeme başkanı nereden bildiğini sordu. Büşra da, gazeteden okudum dedi. Bunun üzerine 'Hangi kiliseye gittiğini bilmiyorum’ diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine katılan darbecilerin Alsancak'taki dua evinde saklandığı iddia edilmişti. Yılmaz Demircan'ı çağırdı bugün heyet, o da "Bu evde sadece Korelileri gördüm" dedi. Mahkeme başkanı Levent Kalkan'a döndü. O da, "Ben böyle bir şey söylemedim, beni yanlış anlamışsınız" dedi. Dikkat çekiciydi.

AGİT, Brunson'ın yardımcısı olarak görülüyor. Kalkan bu iddiada bulunmuştu. PKK'nın bombacısı olduğunu, dağda eylemlere katıldığını öne sürmüş ve Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Sürer de, "Ben aslında ondan duymuştum bu iddiayı" dedi.

Hakim, Levent Kalkan'a döndü, o da "Ben ondan duymuştum bu iddiayı, çok şaşırdım" dedi. Sürer, ifadesinde "Ben bombacı, bomba, terörist falan görmedim" dedi.

Davanın temelini oluşturan bu noktalar (15 Temmuz ve PKK) dayanaklardı. Bu iddialar boşa çıkmış gibi duruyor.

Bugün söz savunma makamında. Mahkeme ara vermeden önce savunmanın ilk tanığını dinledi. Manisa'da bir kilise derneğinin başkanı. Gizli tanık Serhat vardı, Brunson'ın Manisa'da cemaat oluşturup para topladığını, bu paraların PKK'lılara, FETÖ'cülere dağıtıldığını iddia ediyordu. Savunmanın tanığı, "Böyle bir şey yok, ben şahit olmadım" dedi."

SAVCIDAN MÜTALAA

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Soruşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını bildiren savcı, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası istedi, Brunson hakkındaki adli kontrolün ise kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme de yeni tanık ve müdahil taleplerini reddetti.

BRUNSON: TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM

Brunson verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

HSK BAŞKANVEKİLİ YILMAZ'DAN BRUNSON AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz duruşma sürerken “Brunson davasında mahkemenin kararına güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktır” açıklamasında bulundu.