Brunson krizinin ardından dolar ne durumda?

Papaz Andrew Brunson'ın tahliyesinden sonra dolar/TL'de ciddi dalgalanmalar yaşandı. Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından 5.90'ın altına indi.

Rahip Brunson dün akşam serbest bırakıldıktan sonra dolar/TL'de dalgalanmalar yaşandı. Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson'ın davası sürerken 5.84'e kadar inmişti.

Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti.

Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası'nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı. Ardından Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 5.90'ın da altına indi. Dolar/TL haftayı bankalar arası piyasada 5.8717/5.8725 seviyesinden kapattı.