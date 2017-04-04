Brezilya'nın ünlü ismi: Viviane Bordin Antalya'yı merak ediyor

Brezilya’nın ünlü isimlerinden Viviane Bordin Antalya'ya gelmek istediğini söyledi.

Yaptığı egzersiz ve diyet sayesinde 35 yaşında ülkenin en çok aranan sporcularından biri haline gelen Bordin, Beach Girl de Super Surf yarışmasını da şampiyon olarak tamamladı. Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istediğini dile getiren ünlü isim, Antalya kumsallarında sereserpe güneşlenmek istediğini söyledi.