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Brezilyalı eski milyarder cezaevinde

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Brezilyalı eski milyarder cezaevinde
Brezilya'da devam eden yolsuzluk operasyonlarında bir zamanlar ülkenin en zengini olan milyarder Eike Batista, hakkında kamu ihalelerinde rüşvet verdiği suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmasının ardından ABD'den Brezilya'ya döndü.

Batista, New York'ta uçağa binmeden önce TV Globo'ya yaptığı açıklamada, "Adalete cevap vermeye dönüyorum." dedi. İşleri temizlemek için geri döndüğünü söyleyen Batista, yolsuzluk ve para aklama iddialarına ilişkin ise herhangi bir yorum yapmadı.


Havaalanında gözaltına alınan Batista, sağlık muayenesinin ardından Rio de Janeiro'daki 2 bin 219 mahkumun tutulduğu 968 kişi kapasiteli Ary Franco cezaevi'ne götürüldü. Ary Franco Cezaevi'nde iki saate yakın tutulan Batista Gericino Cezaevi Kompleksi'nde 547 kişi kapasiteli olan ancak 657 mahkumun kaldığı Bandeira Stampa Cezaevi'ne nakledildi.

Batista hakkında kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral'a rüşvet verdiği suçlamasıyla perşembe günü yakalama kararı çıkarılmıştı.

Brezilya Federal Kamu Bakanlığı tarafından, eski vali Cabral'ın yönettiği suç şebekesine, kamu ihalelerini almak için 16,5 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanan Batista'nın evine operasyon düzenlenmişti. Evinde bulunamayan Batista'nın Alman pasaportunu kullanarak yurt dışına gittiğinin anlaşılmıştı. Bunun üzerine, emniyet kuvvetlerinin başvurusuyla Batista, Interpol'ün Kaçak olarak arananlar listesine girmişti.

Federal Kamu Bakanlığı ayrıca Batista'nın şirketlerinden birinden Cabral'ın eşi Adriana Ancelmo'nun hukuk firmasına 1 milyon Brezilya real (300 bin dolar) transfer edildiğinin belirlendiğini açıklamıştı.

Söz konusu 16,5 milyon dolarlık para transferi eski vali tarafından atanan, suç şebekesinin mali işlerinden sorumlu Renato ve Marcelo Chebar kardeşlerin federal savcılığa ihbarda bulunması üzerine ortaya çıkmıştı.

Ülkenin en zengin adamı ve dünyanın en zengin 10 milyarderinden birisi olan Eike Batista petrol şirketi OGX'in çöküşü ile birlikte sahip olduğu diğer şirketlerin de çöküşüne engel olamamıştı.

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