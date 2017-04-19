Brezilya'da gündem yaratan hakem

Brezilya'da bölgesel maçlarda yardımcı hakemlik yapan Denise Bueno, Instagram'daki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor

Brezilya Bölgesel Ligi'nde yardımcı hakemlik yapan Denise Bueno'ya 'Seksi bayrak' lakabı takıldı.

Sahadaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra konuşan Denise, kendisini seksi bulmadığını ifade etti.

DENİSE KENDİSİNİ SEKSİ BULMUYOR

Sahadaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra konuşan Denise, kendisini seksi bulmadığını ifade etti.



Hakemliğin yanı sıra modellik de yapan Denise Bueno, Brezilya'nın 'Biri bizi gözetliyor' yarışmasına katılmak istedi ancak elemeleri geçemedi.