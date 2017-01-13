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Brezilya Takımı Corinthians, Drogba'ya 1.5 Milyon Euro Teklif Etti

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Brezilya Takımı Corinthians, Drogba'ya 1.5 Milyon Euro Teklif Etti
Brezilya ekibi Corinthians, 38 yaşındaki efsane golcü Didier Drogba için 1.5 milyon Euro teklif etti. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, futbol hayatına Brezilya'da devam etmeye hazırlanıyor. Chelsea'de efsane bir isim haline gelen Fildişi Sahilli forvet, Kanada ekibi Montreal Impact ile yollarını ayırmasının ardından bir kaç haftadır boşta bulunuyordu ve futbola devam etmek istediğini açıklamıştı.

Corinthians Kulübü 38 yaşındaki oyuncuya teklifte bulundu. Drogba'nın da bu teklifi geri çevirmediği ancak şartları konuşmak istemesi nedeniyle taraflar arasında görüşmelerin başladığı duyuruldu. Brezilya ekibi yıldız oyuncu için özel bir bütçe ayırdı ve kendisine yıllık 1.5 milyon Euro önerdi.

KAZIM VE BARONI'NİN TAKIMI

Brezilya ekibinin formasını giymek Didier Drogba'ya yeni sponsor ve reklam gelirleri de sağlayacak ve kazancını daha da yukarı çekebilme imkanı sağlayacak. Anlaşma sağlanması halinde Drogba, eski Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazım ve bir diğer eski Fenerbahçeli Cristian Baroni ile takım arkadaşı olacak. Sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giymişliği bulunan Jo da bu takımda yer alıyor.

ASYA, AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA

Fransa, İngiltere, Çin, Türkiye ve Kanada'da top koşturan yıldız futbolcu, yine bu transferin gerçekleşmesi durumunda bu kez Brezilya'da da boy göstererek 4. farklı kıtaya ayak basmış olacak. Drogba eski kulübü Marsilya'ya dönmek istese de, Fransız ekibinin bu transfer için pek gönüllü olmadığı biliniyor.

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