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Brezilya da flaket 50 kişi öldü 300 kişi kayıp

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Brezilya da flaket 50 kişi öldü 300 kişi kayıp
Brezilya'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü.

Brezilya'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Brumadinho belediye başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.

“Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor” diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi.

Bu arada Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyon Başkanı Joceli Jaison Andrioli; "Korkumuz, Mariana felaketinde olduğu gibi çamurun São Francisco Nehri'ne karışması vasıtasıyla okyanusa ulaşması” açıklamasını yaptı.

São Francisco nehri beş eyaletten (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe ve Alagoas) geçiyor. Havzasında 521 irili ufaklı kent bulunuyor. 

“Ölenler halk değil bizim çalışanlar”

Felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.’nın başkanı Fbio Schvartsman, Beja Madenindeki barajın yıkıldığını söyledi. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışanı olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştı. Schvartsman; “Bu insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz” itirafında bulundu.

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