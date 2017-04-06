Bozdağ'dan 'kimyasal silah' açıklaması

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlip kentinde 4 Nisan'da meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin, Adana'da yapılan otopsilerinin sonucuna göre, saldırıda kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.



Referandum çalışması kapsamında Kırıkkale'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, "Adana'da, İdlip'ten getirilmiş olan 3 ceset üzerinde bir otopsi yapıldı. Otopsiye Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcileri ve adli tıp uzmanları katıldılar. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. Adli Tıp raporu bunu çok açık bir şekilde bunu ortaya koydu. Şu anda hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışma ile bu otopsi tamamlanmış durumda. Esad'ın kimyasal silah kullandığı bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda" dedi.

DÜRÜSTSE BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLASIN

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' söylemine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu kendi elinde olan bilgi ve belgeleri Türkiye kamuoyu ile paylaşması lazım. Her konuda sadece bir suçlama yapıyor, 'elimde bilgisi var diyor, elimde listesi var' diyor. Aynı şeyi vekiller ile ilgili Bylock için söylüyor. O zaman dürüst bir siyasetçi olarak elindeki bu listeleri kendine saklamaması lazım, Türkiye kamuoyuna açıklaması ve Türk halkının öğrenme hakkına saygı duyması lazım. Ama eğer bunu yapmazsanız o zaman sadece çamur at izi kalsın hesabı bir iftirayı dillendirmekten başka bir şey yapmıyorsunuz."

FETÖNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTILAR

Bakan Bozdağ, Adil Öksüz ile ilgili, darbe ile ilgili FETÖ'nün söylemlerinin, iftiralarının Türkiye'deki sözcüsünün Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi. Bozdağ, "Türkiye bir darbeyi yaşadı. 249 insanımız şehit oldu, 2 bin 194 insanımız yaralandı ve 80 milyon insan bu darbeyi bizahiti yaşadı, aracısız, doğrudan yaşadı. Olup biteni gözleriyle gördü, kulaklarıyla duydu. Bütün olanları insanların bu yaşadıklarının yalan, kurgu olduğunu söylemek 80 milyonun zekası ve aklıyla alay etmektir" dedi.



Başsavcılık: Suriyelilerin otopsisinde ilk bulgu 'Kimyasal boğucu gaz'

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin 'kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğunu' açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada Suriye vatandaşı Esme El Hasan (35), Sait Hüseyin (26) ve Muhammed Avad'ın (25) cenazelerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiğini, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve saldırının kimyasal silah kullanılarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanması için dün akşam otopsi yapıldığı bildirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Temsilcisi Annette Heizelmann, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu üyeleri Sahar Yazbek ve Samı Barrek kuruluşlarını temsilen katıldığı da kaydedilerek şu açıklama yapıldı: "Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek katıldıkları otopsideki ilk bulgulara göre; şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir. "



HATAY'DA YARALI SAYISI 60 OLDU

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun beldesine gerçekleştirilen saldırıda etkilenerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 60'a çıktı. Hatay, Reyhanlı, Kırıkhan Devlet hastaneleri ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi edilen yaralıların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.