Bozdağ'dan Hollanda Açıklaması

Hollanda ile ilişkileri değerlendiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. An

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hatay ve kilis'te esnaf'ın borçlarının ertelendiğini söyleyen Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:" Özellikle bildiğiniz gibi Hatay ve Kilis illerinde faaliyet göstermekte olan tarımsal üreticilerle, esnaf ve sanatkarların hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelenmesine Bakanlar Kurulu'nca daha önce karar verilmiş ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Aynı şekilde Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31.12.2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de altı ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. Altı aylık sürenin dolmasından sonra mücbir sebep devam etmesi halinde bunların uzatılma durumu da söz konusu olabilecektir. Ayrıca, bu bölgede yaşayan Kilis'te ve Hatay'ın saydığım altı ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza faizsiz finans desteği sağlanması hususunda da çalışmalar yürütülmektedir. Buradaki vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmelerini önlemek, ticari ve sosyal hayata canlılık katmak maksadıyla bu tedbirler alınmıştır. Mücbir sebep devam ettiği takdirde bu tedbirlerin süresi gözden geçirilecektir."

"HAVA SAHASININ KULLANILMASINA İLİŞKİN SORUN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bekir Bozdağ Afrin bölgesindeki hava sahasının etkin bir şekilde kullanıldığını kaydetti. Bozdağ," Bildiğiniz gibi Afrin bölgesini terör örgütlerinden, teröristlerden arındırmak bölgede yaşayan Kürt, Türkmen, Arap ve diğer etnik kökenlere mensup kişilerin terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak, sınır güvenliğimizi ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı. Bu harekatın başlatılmasından önce Rus yetkililerle hava sahasının kullanılması dahil pek çok konu konuşuldu, değerlendirildi ve bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı çıktı. Rusya üzerinden Suriyeli yetkililere de bu konudaki Türkiye'nin beklentileri iletildi. O günden bugüne Türk Hava Kuvvetleri, uçaklarımız, insansız hava araçlarımız Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şuanda bir sorun söz konusu değildir. İleride de bir sorun oluşmasını beklemediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi.



"BUNUN FAZLA SÜRMEMESİ TEMENNİMİZDİR"

Bozdağ Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin devam ettiğini bildirdi. Bekir Bozdağ,"Son 1 yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten Büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için. Malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ve Türkiye arasındaki Diplomatik ilişkiler kesilmemiştir. Aynen devam etmektedir. Hem onların Ankara'da maslahatgüzarları var hem de Türkiye'nin Lahey'de temsilcileri var. İki ülke ilişkileri devam etmektedir ancak bu konuda bizimde şu anda orada büyükelçimiz yok, onlarında şu anda Türkiye'de Büyükelçileri yoktur. Tabi konuyla ilgili Dışişleri Bakanlıklarının görüşmeleri devam edecektir. Umarım ki yakında iki ülke bu konudaki sorunu aşar, hem Hollanda'nın Büyükelçisi Ankara'ya gelip görevine başlar hem de biz Büyükelçimizi Hollanda'ya göndeririz o da orda görevine başlar. Bunun fazla sürmemesi temennimizdir" diye konuştu.



"BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE VURACAĞIZ"

Bekir Bozdağ ABD'nin PYD-YPG'ye 5 bin tır 2 bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptığını belirtti. Bozdağ" Silah konusuna gelince bildiğiniz gibi Türkiye daha defalarca PYD-YPG terör örgütlerine silah verilmemesi hususunu ABD'li yetkililere iletmiştir. Ancak ABD'li yetkililer DEAŞ la mücadele de kullanılmak kayıt ve şartıyla PYD ve YPG ye silah yardımında bulundu. Daha önce de açıkladık 5 bin tır 2 bin kargo uçağı dolusu silah yardımı ve mühimmat yardımı yaptılar. Şu anda bölgede DEAŞ teröristlerinin etkinliği neredeyse yok denecek kadar azaltılmıştır ve bölge büyük oranda DEAŞ terör örgütünde ve DEAŞ' lı teröristlerde temizlenmiştir. Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytindalı harekatı devam ediyor. Bu devam ederken de PYD-YPG terör örgütleri daha önce kendilerine verilen silahları maalesef NATO'nun bir üyesi ABD'nin bir müttefiki olan Türkiye'ye karşı kullanmaktadırlar. Geçenlerde İdlip'te bir tır dolusu silah yakalandı. Bu silahlar daha önce bu terör örgütlerine verilen ve bu terör örgütlerinin DEAŞ a karşı kullanması gerekirken onlara karşı kullanmayıp diğer bölgelerden toplayıp Afrin'e nakletmek için Planlama yaptıkları gayret ettikleri silahlardı. Bunlar teslim alındı. Buradan şunu çok net olarak ifade ediyorum. Suriye'nin neresinden olura olsun Afrin bölgesine nakil edilecek her türlü silah Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur. O nedenle de bölgeden intikalleri de çok yakından takip ettiğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi de buradan ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.