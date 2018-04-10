Bozdağ'dan Gündeme Dair Önemli Açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda iç ve dış güvenlik konularının ele alındığını ve bu çerçevede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı" hakkında Bakanlar Kurulunu bilgilendirdiğini belirten Bozdağ, imzaya açılan tasarının parlamentoya sevk edileceğini dile getirdi.

Mağdur haklarına ilişkin ilk defa müstakil bir kanuni düzenleme yapılmakta olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede mağdurlara ilişkin pek çok yenilik getirilmektedir. Burada kastedilen, mağdurlar suç soruşturması ve kovuşturması sırasında suça muhatap olmuş mağdurları kapsamaktadır. Bunlar içinde özellikle kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı ve işkence suçlarının mağdurları için maddi destek sağlanması, meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenmesi, eğer kamu görevlisiyse mağdurun yerleşim yeri gerektiğinde ve talebi halinde değiştirilmesi ve pek çok başka önemli yenilikler getirilmektedir bu tasarı içinde."

"Çocuğu göstermemek, velayetin değiştirilmesi sebebi"

"Çocuk teslimi" konusunda yeni düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi boşanma gerçekleştiğinde mahkemenin verdiği karar çerçevesinde ailenin çocukla ilişki kurması gündeme gelmekte, bu konuda pek çok sorunlar yaşanmaktadır ve bugüne kadar bu icra daireleri üzerinden yapılmakta, hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi üzmektedir. Bu konuda yeni bir adım atılması, yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Çocuğun da yüksek yararını gözeterek atılan bu adım çerçevesinde kanunun yasalaşması halinde çocukla ilişki kurma konusu çocuk teslim merkezleri üzerinden yapılacaktır, icra tarafından yapılmayacaktır ve herhangi bir masraf da ailelerden alınmayacaktır.

Çocuğu göstermemek, velayetin değiştirilmesi sebebi olacaktır. Ayrıca, çocuğu göstermeyen taraf eğer nafaka alacaklısı ise geçici olarak nafakası kesilecektir. Eğer göstermeyen taraf göstermemekte ısrar ederse çocuğu göstermeyen taraf hapsen tazyik edilecektir. Görüşmenin yapılma yöntemi ve diğer hususlar kanunda detaylı bir şekilde düzenlenecektir. Bu müeyyideler çocuk tesliminin herhangi bir zora gerek kalmadan, doğrudan yapılmasını sağlayacak son derece önemli değişikliklerdir. Bunun da hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Çıkar amaçlı suç örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele maksadıyla TCK 220. maddedeki cezalarda artırıma gidildiği bilgisini veren Bozdağ, "Bugüne kadar 2 yıldan 6 yıla kadar olan örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar artırılmakta. Örgüt üyeliği cezası 1 yıldan 3 yıla kadarken 2 yıldan 5 yıla çıkarılmakta ve cezanın örgütün silahlı olması halinde yarı oranında artırılması konusunda bir düzenleme getirilmektedir." diye konuştu.

Hayvanları Koruma Kanunu

Bozdağ, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili de tasarı içinde önemli düzenlemelerin yer aldığını belirterek, "Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyordu. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir. Bu da son derece önemli bir değişikliktir. Bunu da buradan paylaşmakta fayda görüyorum." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı

Toplantıda Zeytin Dalı Harekatı'nın da tekrar değerlendirildiğine işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 52 kahraman Mehmetçik'imiz şehit olmuş, 232 kahraman Mehmetçik'imiz yaralanmıştır. Ayrıca, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Buna karşılık harekat kapsamı içinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 4044 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282’si köy, 50’si kritik nokta olmak üzere toplam 332 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin bölgesinin tamamı kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan alan 2 bin kilometrekaredir."

Kontrol altına alınan yerleşim yerlerinde terör örgütünün kurduğu tuzakları, mayınları, el yapımı patlayıcıları tespit ve imha etme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bozdağ, "Bölgede yaşayan halk için ve askerlerimiz için en büyük tehdit bu tuzaklardır, mayınlardır, el yapımı patlayıcılardır. Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki sürecin de bugüne kadar olan süreç gibi başarılı bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzensiz göçle mücadele

Bozdağ, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, doğu sınırlarından gelen düzensiz göçün önlenmesine karşı yapılacak çalışmalara ve kurulması planlanan geri gönderme merkezine ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, Türkiye'nin göç hareketleri konusunda hem hedef hem de transit ülke konumunda olduğunu belirtti.

Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenler için Türkiye'nin büyük oranda hedef ülke olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Gelenlerin çok azı batıya geçiyor, önemli bir kısmı Türkiye'de kalıyor." dedi.

Bozdağ, geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkemize gelen düzensiz göç sayısı oldukça fazladır. Örneğin, bizim İran sınırımızdan 2017'nin ilk üç ayında sadece Afganistan'dan gelen göçmen sayısı 6 bin. 2018'in ilk üç ayında ise oradan gelen göçmen sayısı 27 bin. Üç ayda 27 bin. Tabii bu, bizim tespit ettiklerimiz. Bir de tespit edemediğimiz göçmenler var. Bunu mukayese ettiğinizde rakamın çok yüksek olduğu ortadadır. Bu nedenle Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve buraya düzensiz ve yasa dışı yollardan gelen göçmenlerle ilgili ülke olarak, diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili ne tür tedbirler alıyorsak aynı tedbirleri alacağız. Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturuyoruz.

Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu geri gönderme merkezleri hem bu düzensiz göçle gelenlerin güvenliğini sağlamak hem onların ihtiyaçlarını gidermek hem de onların uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkemizde bulundukları sürece varlıklarını devam ettirmek için yapılmaktadır."

"Afgan kardeşlerimize karşı bir olumsuz yaklaşımımız yoktur"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Afganistan'ı ziyaret ettiğini, kendisine eşlik eden heyette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğunu anımsatan Bozdağ, "Afganistanlı yetkililerle bu konu tekrar ele alındı. Pakistan İçişleri Bakanı, Yunanistan İçişleri Bakanı ile de bu konular görüşüldü çünkü buradan geçenler Yunanistan'a da gidebiliyorlar, oradan da başka ülkelere gidiyorlar. Bu noktada önemli tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

Geri gönderme merkezlerinde şartları uygun olanların geri gönderileceğini dile getiren Bozdağ, "Bizim Afgan kardeşlerimize karşı bir olumsuz yaklaşımımız yoktur ancak hukuka aykırı, düzensiz göç hareketleri onların güvenliği ve ülkemizin, insanımızın güvenliği bakımından tedbir almamızı gerektirdiği için bu tedbirleri aldık." diye konuştu.