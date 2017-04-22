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Bozdağ'dan CHP'nin başvurusu için flaş yorum

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Bozdağ'dan CHP'nin başvurusu için flaş yorum
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Danıştay başvurusu hakkında açıklama geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin referanduma ilişkin Danıştay'a yaptığı başvuru hakkında konuştu. Bozdağ, "YSK'nın kararları aleyhine Danıştay ve AYM dahil hiçbir merciye başvurulamaz" dedi. CHP, usülsüzler nedeniyle YSK'nın referandum kararının açıklamaması için Danıştay'a başvurmuştu.

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