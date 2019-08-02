BOZCAADA'DA GÜZELLER GEÇİDİ

Önceki gün düzenlenen yaz festivaline ünlüler akın etti.

Festivalde Serenay Aktaş, Başak Gümülcinelioğlu, Gözde Mutluer, Derya Çavuşoğlu ve Tuğba Melis Türk boy gösterdi.

Bozcaada önceki gün ünlü akınına uğradı. Düzenlenen yaz festivalinde ünlü güzeller boy gösterdi.

Festivalde Serenay Aktaş, Başak Gümülcinelioğlu, Gözde Mutluer, Derya Çavuşoğlu ve Tuğba Melis Türk de vardı