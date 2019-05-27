BOYNER AİLESİNİN SIRRINI KIZLARI AÇIKLADI

Boyner Holding'nin sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızlarının yıllardır yediklerini kusma hastalığı ile mücadele ettikleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin sayılı ailelerinden olan Boyner ailesinin bu zaman kadar duyulmamış bir sırları ortaya çıktı. Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in, yıllardır blumia (yediklerini kusma) hastalığı ile boğuştukları öğrenildi.

Ünlü iş adamı Cem Boyner'in kızlarından Elif Boyner, ikizi Ayşe Boyner ile birlikte yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı ilk kez açıkladı. Blumia rahatsızlığı ile 21 yıldır mücadele ettiklerinden bahseden Elif Boyner, dünyaca ünlü Nörobilimci Dr. Joe Dispenza'nın terapi merkezinde tedavi gördüğü sürecini doktorun YouTube kanalında anlattı.

"21 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

"Bir ikiz kardeşim var ve şu an 34 yaşındayız. 21 yıldır yeme bozukluğu blumia ile mücadele ediyoruz." diyen Elif Boyner, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum çünkü bundan bahsetmek çok utanç vericiydi. Ama artık iyileştim ve bu rahatsızlıktan söz etmem de kolaylaştı."

"TÜM TERAPİ YÖNTEMLERİNİ DENEDİK"

"Blumia ile savaştığımız 21 yılda, tüm terapi yöntemlerini denedik. Ama hiçbiri pek etkili olmadı.

"BİRİMİZ İYİLEŞİRKEN DİĞERİMİZ KÖTÜLEŞİYORDU"

Bir de şöyle bir sorunumuz vardı: İkizimle birimizin durumu iyiye gittiğinde diğeri kötüleşiyordu. Bu sadece blumia'da değil, iş ve ilişki gibi konularda da böyleydi.