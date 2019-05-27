  • BIST 86.072
  • Altın 251,053
  • Dolar 6,0622
  • Euro 6,7958
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

BOYNER AİLESİNİN SIRRINI KIZLARI AÇIKLADI

»
BOYNER AİLESİNİN SIRRINI KIZLARI AÇIKLADI
Boyner Holding'nin sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızlarının yıllardır yediklerini kusma hastalığı ile mücadele ettikleri ortaya çıktı.

Türkiye'nin sayılı ailelerinden olan Boyner ailesinin bu zaman kadar duyulmamış bir sırları ortaya çıktı. Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in, yıllardır blumia (yediklerini kusma) hastalığı ile boğuştukları öğrenildi.
Ünlü iş adamı Cem Boyner'in kızlarından Elif Boyner, ikizi Ayşe Boyner ile birlikte yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı ilk kez açıkladı. Blumia rahatsızlığı ile 21 yıldır mücadele ettiklerinden bahseden Elif Boyner, dünyaca ünlü Nörobilimci Dr. Joe Dispenza'nın terapi merkezinde tedavi gördüğü sürecini doktorun YouTube kanalında anlattı.

"21 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

"Bir ikiz kardeşim var ve şu an 34 yaşındayız. 21 yıldır yeme bozukluğu blumia ile mücadele ediyoruz." diyen Elif Boyner, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum çünkü bundan bahsetmek çok utanç vericiydi. Ama artık iyileştim ve bu rahatsızlıktan söz etmem de kolaylaştı."

"TÜM TERAPİ YÖNTEMLERİNİ DENEDİK"

"Blumia ile savaştığımız 21 yılda, tüm terapi yöntemlerini denedik. Ama hiçbiri pek etkili olmadı.

"BİRİMİZ İYİLEŞİRKEN DİĞERİMİZ KÖTÜLEŞİYORDU"

Bir de şöyle bir sorunumuz vardı: İkizimle birimizin durumu iyiye gittiğinde diğeri kötüleşiyordu. Bu sadece blumia'da değil, iş ve ilişki gibi konularda da böyleydi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOYNER AİLESİNİN SIRRINI KIZLARI AÇIKLADI27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:07
  • HER AN TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİRLER27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:02
  • İMAMOĞLU'NA 15 MİLYON ÜZERİ DESTEK27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:55
  • ÖCALAN BİTİRİN ÇAĞRISI YAPTI27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:51
  • İMAMOĞLU İFTAR YEMEĞİNE KATILDI26 Mayıs 2019 Pazar 04:56
  • EMEKLİYE İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU26 Mayıs 2019 Pazar 04:47
  • O HAİN İLE FOTOĞRAFI OLAN ÖZÜR DİLESİN26 Mayıs 2019 Pazar 04:43
  • YSK ÜYESİNİN EŞİ KİM ÇIKTI?26 Mayıs 2019 Pazar 04:40
  • SABAHATTİN ÖNKİBAR SALDIRIYA UĞRADI26 Mayıs 2019 Pazar 04:36
  • İHTİYAÇ DEĞİL KEYFİYET MADDESİ26 Mayıs 2019 Pazar 04:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim