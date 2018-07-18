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'Böyle sistem olmaz'

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'Böyle sistem olmaz'
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk'un liseye giriş sistemine el atacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, koltuğa oturan her bakan gibi liseye giriş sistemine el atıyor. “Böyle sistem olmaz” dediği ifade edilen Selçuk, sistemdeki sorunun giderilmesi için komisyon kurdu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan sorunları sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon oluşturdu. Gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

'MÜLAKATLAR KALDIRILMALI'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.

Raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

"– Yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli, atamalarda mülakat kaldırılmalı.

– Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalı.

– Öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmeli.

– Kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalı, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmeli.

– Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı.

– Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli, hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödenmeli.

– Sendikal ayrımcılığın önüne geçilmeli."

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