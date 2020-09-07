  • BIST 1.093
  • Altın 463,188
  • Dolar 7,4390
  • Euro 8,8103
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

»
Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...
Trump’ın konuk ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i Beyaz Saray’da daha önce görülmedik biçimde uzak mesafede bir sandalyede oturtması krize neden oldu.

Rusya Sözcüsü Zaharova bu görüntüyü eleştirerek, “Sorguya çekilircesine kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” dedi ve filmden bir kare paylaştı. Zaharova’nın sözlerine Belgrad yönetimi sert tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...
Rusya’nın Avrupa ve Balkanlar’da bir numaralı müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Moskova’da hoşnutsuzlukla karşılanırken, bu gelişme Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden oldu.
 
Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, “Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” diye yazdı. Zaharova bu alaycı ifadeyi kullanmakla kalmayarak adı geçen filmdeki Sharon Stone’un oturma anından bir kareyi de Vucic ile Trump görüşmesi resminin altına ekledi.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...
Rusya Dışişleri Sözcüsü’nün bu çıkışı Belgrad’da deprem etkisi yarattı. Zaharova’nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan’daki “Pink TV” ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, “Rusya’nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova’nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım” dedi.
 
Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Sırbistan lideri Vucic’in yanı sıra Sırbistan Savunma Bakanı Aleksander Vulin’den de sert tepki geldi. Sırbistan lideri Vucic ile alay edilmesinin büyük hata ve yersiz olduğunu belirten Vulin, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan yegane lider. Rusya ve Sırbistan savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de en üst seviyede yürütüldüğü bir dönemde bu tür beyanlar kabul edilir gibi değil. Liderlerin kudret ve gücü oturdukları sandalyeyle ölçülmüyor. Halkları için yaptıkları işlerle ölçülüyor” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Krizin patlak vermesinden birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan özür dilediğini söyledi ve yanlış anlaşıldığını kaydetti.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...
ABD Başkanı Donald Trump’ın, imza töreni sırasında “Sırbistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını” duyurmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in şaşkınlığı dikkat çekti.
Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Filistin hükümeti, Sırbistan ve Kosova’nın işgal altındaki Kudüs’te büyükelçilik açma kararının, Filistin halkına ve meşru haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu belirtti. Sırbistan ve Kosova’nın, büyükelçiliklerini Kudüs’te açacaklarının duyurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, “Trump yönetiminin, İsrail yanlısı politikalarına ve direktiflerine boyun eğmeleri için ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu” ifade edildi.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Türkiye’nin Balkanlar’da iyi ilişkiler içinde bulunduğu Sırbistan ve Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açmayı kabul etmesi Ankara’da hayal kırıklığı yarattı. Dışişleri Bakanlığı, iki ülke liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda bir araya geldikten sonra Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayı kabul etmesi ile Kosova’nın da İsrail’i tanıyıp Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurmasına iki ayrı açıklamayla tepki göstererek, endişelerini dile getirdi.

Son dakika haberi: Böyle kriz görülmedi! Zaharova'dan şok paylaşım, ortalık karıştı...

Dışişleri ilk değerlendirmeyi Sırbistan’la ilgili yaptı. Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının “derin endişeyle” karşılandığının vurgulandığı açıklamada, Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hindistan ve Çin askerleri tartışmalı sınırda ikinci kez görüştü01 Eylül 2020 Salı 18:34
  • İsrail ile BAE iş birliği anlaşması imzaladı01 Eylül 2020 Salı 18:28
  • Yunanistan'da Dendias'tan gerilimi artıracak açıklama31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53
  • İsrail'den gizli görüşme itirafı31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:48
  • İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:12
  • Can kaybı 850 bine yaklaşıyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar30 Ağustos 2020 Pazar 11:01
  • Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55
  • Yaklaşanı vurun29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:44
  • 2023'te piyasaya sürülecek29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:40
  • ABD'yi karıştıran ses kaydı29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:26
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim