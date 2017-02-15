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Böyle karşıladılar

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Böyle karşıladılar
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın naaşı, memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Kayan'ın  (27) cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye  Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile  askeri erkan tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan alınıp bir süre  askerlerin omzunda taşındı. Bu sırada şehidin annesi Nariye ile eşi Büşra Kayan,  gözyaşlarına hakim olamadı. Hamile olan şehit eşinin, "Seni evde çok bekledim."  diyerek ağlaması törene katılanları duygulandırdı.

Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu  sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Kayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ladik ilçesinin  Doğankaş Mahallesi'ne götürüldü.

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