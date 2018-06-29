Böyle Bir Şey Varsa Hep Beraber Kınayacağız

Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Şevval Sam, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Ş. arasında geçen taciz davası hakkında "Böyle bir şey varsa hep birlikte yaşanan bu olayı kınayacağız" ifadelerini kullandı.



Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren sanatçı Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili

“Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. Bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum.

Dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye’de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük.

Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor” dedi.