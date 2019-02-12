"Böyle belediye başkanı lazım"

Athena grubunun kurucusu, müzisyen Gökhan Özoğuz, kamuoyunda ‘komünist başkan’olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu övdü

Athena grubunun kurucusu, müzisyen Gökhan Özoğuz, kamuoyunda ‘komünist başkan’olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu övdü.

Özoğuz, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

“Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ve onun gibi yenilikçi kendi fikir ve çabaları ile yaşam alternatifleri yaratan kişileri her dinlediğimde gerçekten ne kadar güzel insanlar var yurdun dört bir yanında oluyorum.”

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2014’ten bu yana belediye başkanlığı yapan Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) desteğiyle, Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterildi.Ovacık Belediyesi, kurduğu kooperatiflerle organik nohut, kuru fasulye ve bal üretimine başlamış, buradan elde edilen gelirle öğrencilere burs verilmişti. (Kaynak medya faresi)