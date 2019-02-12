  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı

"Böyle belediye başkanı lazım"

»
"Böyle belediye başkanı lazım"
Athena grubunun kurucusu, müzisyen Gökhan Özoğuz, kamuoyunda ‘komünist başkan’olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu övdü

Athena grubunun kurucusu, müzisyen Gökhan Özoğuz, kamuoyunda ‘komünist başkan’olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu övdü.

Özoğuz, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

“Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ve onun gibi yenilikçi kendi fikir ve çabaları ile yaşam alternatifleri yaratan kişileri her dinlediğimde gerçekten ne kadar güzel insanlar var yurdun dört bir yanında oluyorum.”

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2014’ten bu yana belediye başkanlığı yapan Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) desteğiyle, Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterildi.Ovacık Belediyesi, kurduğu kooperatiflerle organik nohut, kuru fasulye ve bal üretimine başlamış, buradan elde edilen gelirle öğrencilere burs verilmişti. (Kaynak medya faresi)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem13 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Ozan Arif Hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  • Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  • Dünya'nın gözü bu zirvede13 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
  • Yediz bebek dünya'ya getirdi12 Şubat 2019 Salı 16:17
  • Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması12 Şubat 2019 Salı 16:14
  • Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı12 Şubat 2019 Salı 16:12
  • "Böyle belediye başkanı lazım"12 Şubat 2019 Salı 16:04
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor12 Şubat 2019 Salı 15:49
  • FETÖ'nün hedefi TSK'daki Aleviler12 Şubat 2019 Salı 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim