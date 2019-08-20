Medyafaresi.com'un haberine göre; Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak S...” ifadesini kullanarak Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü.
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem Beyaz, derneklerinin yönetim kurulu üyeleriyle Beyaz TV'nin önüne gelerek bir basın açıklaması yaptı.
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BOŞNAKLAR'DAN ROK PROTESTOSU!
Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara geri döndü. Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesini Beyaz Tv önünde protesto ettiler.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak S...” ifadesini kullanarak Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü.
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BOŞNAKLAR'DAN ROK PROTESTOSU!Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara geri döndü. Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesini Beyaz Tv önünde protesto ettiler.
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- 09:05 - BOŞNAKLAR'DAN ROK PROTESTOSU!
- 08:58 - ROK YİNE EKRANLARDA!
- 18:18 - İDDİALARA GÖRE ŞEYMA HAMİLE
- 17:49 - SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANINDAN SERT SÖZLER!
- 17:45 - HEM İŞ HEM TATİL
- 17:31 - Ahmet Haluk Dursun, Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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- 17:10 - KAĞITHANE'DE OLAY YIKIM!
- 17:08 - SURİYELİLER'İN TATİL SONRASI GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI!
- 16:58 - KÜSTAH SURİYE
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