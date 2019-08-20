BOŞNAKLAR'DAN ROK PROTESTOSU!

Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara geri döndü. Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesini Beyaz Tv önünde protesto ettiler.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak S...” ifadesini kullanarak Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem Beyaz, derneklerinin yönetim kurulu üyeleriyle Beyaz TV'nin önüne gelerek bir basın açıklaması yaptı.