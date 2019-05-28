BOŞANMA SEBEBİ İHANET

İspanyol model-tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu’na aşık olunca 2014’te İstanbul’a taşınmıştı

Ekim 2016’da kızları Mia dünyaya gelmiş, Haziran 2017’de nikah masasına oturmuşlardı.

Ne var ki şubatta boşanma kararı almışlardı. Elisabeth Mas daha ilk duruşma bile görülmeden Mia’yı da alıp ülkesi İspanya’ya dönmüştü.

İHANETLE SUÇLANMIŞTI

Caner Karaloğlu bu arada Tuba Ünsal ile görüntülenmişti. Tuba yuva yıkmakla, Caner Karaloğlu ihanetle suçlanmıştı.

'ARKADAŞÇA GÖRÜŞÜYORUZ' DİYORMUŞ

Bu arada Caner Karaloğlu yakınlarına Tuba Ünsal ile arkadaşça görüştüğünü söylüyormuş.

Caner Karaloğlu, Elisabeth Mas’ın kızları Mia’yı daha 3 aylıkken bırakıp Amerika ve Meksika’daki çılgın festivallere katılmasından, sık sık partilere gitmesinden son derece rahatsızmış.

TULUM'DA ÇILGIN PARTİ

2) Bardağı taşıran son damla Elisabeth Mas’ın, Şeyma Subaşı’nın Tulum ve Miami’de Aralık 2018’de verdiği boşanma partilerine katılması olmuş. Dahası; eşinin bu partilerde kendisini aldattığını öğrenmiş.

SEVGİLİSİ İSPANYOL

Bu arada doğup büyüdüğü Barcelona’ya dönen Elisabet Mas kalbini bir İspanyol’a kaptırmış. Sevgilisinin adı Alejandro Espada.