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Boşanma iddialarını yalanladı

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Boşanma iddialarını yalanladı
Uzun süredir ayrılacakları konuşulan Chloe ve Ortaç çiftinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Chloe, Ortaç'ın "Ben evlilikten yanayım, bitmesini istemiyorum" açıklamasının ardından Chloe de bir açıklamada bulundu.

4 sene önce Serdar Ortaç’la dünyaevine giren güzel manken Chloe, boşanma iddialarını asılsız bulduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti. 

Şu sıralar Miami’de bulunan Chloe,  “Çıkan bu haberlerle alakalı yorum yapmaya gerek yok, gerçeklik payı kesinlikle yok. Ben mutluyum huzurluyum, ocak ayında Türkiye’ye dönüyorum” dedi.

Güzel manken, 2019 Ocak ayının ilk haftası Türkiye’ye döneceğinin de sinyalini verdi.

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