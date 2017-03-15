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Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!

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Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!
Eşinden boşanmak için dava açan koca “Karım kızlık soyadı ile sosyal paylaşım sitesinde uygunsuz fotoğraflarını paylaşıyor” iddiasında bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan “Şiddetli geçimsizlik” davasında, A.K. eşi G. K.’nın kendisine karşı davranışlarının değiştiğini belirterek, “Evde en ufak bir konu konuştuğumuzda hemen bağırıp çağırıyor ters cevaplar veriyordu. Ben de ona hissettirmeden araştırma yaptım. Önce başka bir telefon hattı alarak kullandığını öğrendim” dedi.

Eşinin sosyal paylaşım sitesinde uygunsuz fotoğraflar paylaştığını ileri süren A.K., “Hesabındaki fotoğraflarda eşimin yüzü gözükmüyordu ancak iç çamaşırlarından ve vücudundan onun olduğuna emin oldum. Hatta başka bir paylaşım sitesinde de kendisini okşarken videolarının altına da ‘Sert erkeklerle birlikte olmak istiyorum’ şeklinde yazılar yazıyordu. Ayrıca fotoğraflarda Gülten K.’nın başka erkeklerle çekilmiş yatak görüntülerini görünce psikolojim bozuldu” dedi.

Hayatının alt üst olduğunu söyleyen Adem K. bir an önce boşanmak istediğini söyledi.

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