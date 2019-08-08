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BOŞANDILAR

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BOŞANDILAR
5 sene önce dünyaevine giren şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı.

5 sene önce dünyaevine giren şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı.

Sözcü'nün haberine göre, 2014 yılında hayatlarını birleştiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan anlaşmalı olarak bugün boşandı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Serdar Ortaç "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." derken, Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı." demekle yetindi.

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