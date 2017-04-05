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Boş tabancayla tehdit edince öldürüldü!

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Boş tabancayla tehdit edince öldürüldü!
Adana'da tartıştığı Mehmet Sever'i tabancayla tehdit ettiği öne sürülen 26 yaşındaki Bahri Parlakkan, Sever'in oğlu 19 yaşındaki Abdulsamet Sever tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Parlakkan'ın gösterdiği tabancanın şarjörünün boş olduğu ortaya çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde halı yıkama işi yapan Bahri Parlakkan, dün sabah saatlerinde servise çıktı. Aracıyla Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki semt pazarına giren Bahri Parlakkan, Mehmet Sever'in tezgahının önüne park etti. Bu yüzden Parlakkan ile Sever arasında tartışma çıktı.

Parlakkan, tartıştığı Sever'in kafasına sopayla vurup pazardan ayrıldı. Mehmet Sever ise telefonla sağlık meslek lisesi son sınıfta okuyan oğlu Abdulsamet Sever'i çağırdı. Babasının yaralandığını öğrenen Abdulsamet Sever, evde bulunan av tüfeğini de alıp semt pazarına geldi. Baba ile oğlu, konuşmak için Bahri Parlakkan'ın işyerine geldi. Abdulsamet Sever av tüfeğiyle araçtan inince Bahri Parlakkan, tabancayla dışarı çıktı. Bahri Parlakkan, iddiaya göre, tabancasına Mehmet Sever'e doğrultarak, "Buradan çekin gidin" diye tehdit etti. Bu sırada Abdulsamet Sever, av tüfeğiyle Bahri Parlakkan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Parlakkan götürüldüğü hastanede öldü.

TEHDİT ETMEK İÇİN DOĞRULTTUĞU SİLAH BOŞ ÇIKTI

Parlakkan'ı vurduktan sonra araçlarına binen Mehmet Sever ile oğlu Abdulsamet Sever 01 ZT 404 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. Baba ile oğlu, Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus Timleri tarafından Huzurevleri mahallesinde yakalandı. Bahri Parlakkan'ın, Mehmet Sever'i tehdit etmek için elinde tuttuğu tabancanın şarjörünün ise boş olduğu anlaşıldı.

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