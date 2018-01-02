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Borsa Rekorla Başladı

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Borsa Rekorla Başladı
Türkiye ile ABD arasındaki vize sorununun çözülmesine bağlı iyimserlik ve küresel piyasalardaki gelişmelerle, yeni yılın ilk işlem gününe Borsa yeni rekorla, dolar da 3.80 liranın altında başladı.

ABD ekonomisinde büyümenin sürmesine ilişkin kuşkuların yayılmasına bağlı olarak dolar küresel piyasalarda zayıfladı. ABD büyükelçiliğinin Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıklamasının da desteğiyle dolar 3.7814 liraya kadar indi.

Küresel piyasalarda 1.20 doların da üzerine çıkarak 1.2025 dolara kadar yükselen euro da günün ilk işlemlerinde 4.55 liranın üzerine çıkarak 4.5522 liraya yükseldi.

ABD ile vize iyimserliğinin etkisiyle 2017 yılını yüzde 0.74 yükselişle 115 bin 333 puanlık rekor kapanışla geride bırakan Borsa İstanbul Endeksi de, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde yüzde 0.35 artışla 115 bin 734 puan ile yeni rekor düzeyden başladı.

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