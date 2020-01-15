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Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

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Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı
Borsa İstanbul 100 endeksi, 121 bin 804 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi, daha önce tarihi rekorunu 29 Ocak 2018 tarihinde kırmıştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne 190 puan ve yüzde 0.16 değer kaybıyla 121 bin 232 puandan başlarken, ilerleyen dakikalarda yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, 121 bin 804 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks daha önce tarihi rekorunu 29 Ocak 2018 tarihinde 121 bin 531.5 puan seviyesine yükselerek kırmıştı.

BIST 100 endeksi saat 10.21 itibarıyla 211 puanlık yükselişle 121 bin 627 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise yaklaşık olarak yüzde 0.16 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 176 bin 384 puanda bulunuyor.

Hürriyet’in aktardığına göre analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

 

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127 bin 300 seviyesinin direnç, 120 bin ve 118 bin 200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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