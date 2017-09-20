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Borsa İstanbul güne nasıl başladı (20 Eylül 2017)

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Borsa İstanbul güne nasıl başladı (20 Eylül 2017)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 105.292,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 374,28 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile sigorta oldu. 

Dün gün boyu negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, en düşük 104.620,40 puanı görmesi sonrasında günü yüzde 1,52 azalışla 104.917,77 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün saat 21.00'de açıklanacak kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 101.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Olası yükselişlerde ise 108.500 seviyesinin direnç konumunda olacağını aktaran analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle Fed öncesinde piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

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