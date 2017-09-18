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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

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Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını  yüzde 0,24 değer kaybıyla 107.486,44 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 255,26 puan  azalırken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda  bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile ticaret, en çok  gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 107.435,34 puana kadar  gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.500 puanın hemen altında  dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut piyasası endeksi verisinin  takip edileceğini belirterek, zayıf olan veri gündemi dolayısıyla daha çok hisse  bazlı hareketlerin ön plana çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 puanın destek olarak önce  çıktığını ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 108.500'ün direnç  konumuna geldiğini bildirdi.

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