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Bornozu sıyrılmış hafiften!

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Bornozu sıyrılmış hafiften!
Uğur Güneri yazdı...

Yani neresinden baksak, nasıl anlatsak bilmem ki!...
Dünya ünlülerini taklit etmekte ilk sırayı alam magazin figürlerimiz, "Başlarından aşağı buzlu su dökerken, yolda iki seken düşerken, sözde makyajsız haliyle ve de trafikte arabadan inip dans ederken" görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlama modasına tutulmuştu...
Şimdi yeni modaları, daha doğrusu gündeme gelme saçmalıkları bornoz oldu...
Aslında Ünlü şarkıcı Rita Ora, 13 Kasım 2017'da Londra'daki MTV EMA ödül törenine bornoz ile katılarak bu saçmalığı başlatmıştı... Bizimkiler geç kalıp (!) 1 yıl sonra başladı 
Bornozlu görüntülerini çekip-çektirip sosyal medyada yayınlamaya...
Vallahi pes, billahi pes... Allaha aşkına bu saçmalıkların tutulacak tarafı var mı?
Çoğu da ünlü... Paraya, reklama ihtiyacı yok? 
Peki neden yapıyorlar bu saçmalıkları? Neden özgün bir şey yaratamıyor, sadece taklit ediyorlar? 
"O yaptı ben niye yapmayayım, geri kalmayayım"
Tabi tabi, madalya verecekler size...

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