Bornozu sıyrılmış hafiften!

Uğur Güneri / Yazar

Yani neresinden baksak, nasıl anlatsak bilmem ki!...

Dünya ünlülerini taklit etmekte ilk sırayı alam magazin figürlerimiz, "Başlarından aşağı buzlu su dökerken, yolda iki seken düşerken, sözde makyajsız haliyle ve de trafikte arabadan inip dans ederken" görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlama modasına tutulmuştu...

Şimdi yeni modaları, daha doğrusu gündeme gelme saçmalıkları bornoz oldu...

Aslında Ünlü şarkıcı Rita Ora, 13 Kasım 2017'da Londra'daki MTV EMA ödül törenine bornoz ile katılarak bu saçmalığı başlatmıştı... Bizimkiler geç kalıp (!) 1 yıl sonra başladı

Bornozlu görüntülerini çekip-çektirip sosyal medyada yayınlamaya...

Vallahi pes, billahi pes... Allaha aşkına bu saçmalıkların tutulacak tarafı var mı?

Çoğu da ünlü... Paraya, reklama ihtiyacı yok?

Peki neden yapıyorlar bu saçmalıkları? Neden özgün bir şey yaratamıyor, sadece taklit ediyorlar?

"O yaptı ben niye yapmayayım, geri kalmayayım"

Tabi tabi, madalya verecekler size...

Elbette, yaşam biçimleri, anlayışları vatandaştan farklı, ama böyle de olmaz ki...diyerek Orhan Veli ustamızı yadedelim:

......

Uzanıp yatıvermiş sere serpe

(BORNOZU) Entarisi sıyrılmış hafiften

Kolunu kaldırmış kolluğu görünüyor

Bir eliyle de göğsünü tutmuş

İçinde kötülük yok biliyorum

Yok, benim de yok ama

Olmaz ki

Böyle de yatılmaz ki

YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI

Fındık üreticilerinin sorunun araştırılması için meclise verilen önerge 135 karşı 155 ile kabul edilmedi...

Şimdiii..

596 vekil var... Bu çok önemli konu için katılanların sayısı yarıdan az: 290. Pek umurlarında olmamış anlaşılan...

Öte yandan önergeyi CHP;MHP; İYİ P, HDP destekliyor... Toplam 299 oyları var... Karşı çıkan AK Parti'nin ise 290. Çoğunluk 4 partili karşı tarafta, ama kazanan tek başına AKP.

Akla gelen şu: Önergeyi destekleyen 4 parti arasında aslında kabul edilmesini istemeyenler çoğunluktaydı!.. Onun için sahip çıkmadılar galiba!...