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Boris Johnson'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Gelişme

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Boris Johnson'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Gelişme
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

 

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