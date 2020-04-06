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Boris Johnson'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Gelişme
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Dünya
06.04.2020 12:28
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.
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