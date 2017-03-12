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Borçlar Nisan’da tamamen siliniyor!

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Borçlar Nisan’da tamamen siliniyor!
Genel Sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişecek ve Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebiliyor hale gelecek.

Takvim'de yer alan habere göre gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, düzenleme ile kolayca bundan kurtulabilecek. Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup hiç gelir testi yaptırmayanlardan 1 Nisan'dan itibaren 12 ay içinde başvuranların primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

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