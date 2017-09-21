Borç yapılandıranlar dikkat! Son gün 2 Ekim

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemelerinin 2 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırma hakkının sürmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruda, 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı.



Duyuruda, "Bu nedenle, yapılandırdığınız borçların 2. taksit ödemelerini 2 Ekim akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.



İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen duyuruda, muhtemel yoğunluk sorunlarıyla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması uyarısında bulunuldu.