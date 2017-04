Bombaların babası mı yoksa anası mı daha güçlü

ABD Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Afganistan'da kullandığı 'tüm bombaların anası' olarak bilinen GBU-43/B bombası yeni bir tartışmaya yol açtı. Rus haber sitesi Sputnik'e göre Rus yapımı 'bombaların babası' 4 kez daha güçlü.

Pentagon geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir IŞİD'li grubu hedef aldığını ve İngilizce "Mother of All Bombs", yani tüm bombaların anası olarak isimlendirildiği için, kısaca MOAB olarak da anılab bombadan kullandığını duyurmuştu.Sputnik'e göre, Rusya'nın 2007 yılında geliştirdiği vakum bombası FOAB (Father of All Bombs: Tüm bombaların babası) ise, 'tüm bombaların babası' olarak biliniyor ve ABD'nin GBU-43/B bombasından çok daha güçlü.

ABD'nin Afganistan'da kullandığı vakum bombası 11 ton dinamit etkisindeyken, Rusya'nın 2007 yılında ürettiği FOAB 44 ton dinamitle eşdeğer bir güce sahip. Üstelik ABD'li muadilinden yaklaşık 1 ton daha hafif.

FOAB, henüz yere düşmeden, atmosferdeki oksijeni kullanarak havada patlıyor ve böylece patlamanın çapı genişliyor. 2007'de gerçekleşen testlerde, patlamanın olduğu alanın yanık bir araziye dönüşerek "ay yüzeyini andırdığı" bildirilmişti.

HÜRRİYET HABER