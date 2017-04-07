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Bomba iddia! Uçaklar çıkarıldı, üst düzey yetkililer kaçırıldı!

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Bomba iddia! Uçaklar çıkarıldı, üst düzey yetkililer kaçırıldı!
Suriye, ABD'nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının 'sınırlı olduğunu ve beklendiğini' açıkladı.

Suriye Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssüne ABD'nin saldırmasının ardından, "Üsse saldırı sınırlıydı ve bekleniyordu" açıklamasını yaptı. Suriye Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


SURİYE GENELKURMAYI ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin Humus'taki Şayrat üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. ABD'nin saldırısının, Suriye ordusuna karşı 'apaçık bir saldırganlık' olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "ABD'nin bu saldırganlığı, Birleşik Devletler'in Suriye Askeri Güçleri'nin terörizmle mücadele çabalarına akamete uğratan yanlış bir strateji uygulamaya devam ettiğini ve Birleşik Devletler'in Suriye'deki savaşın başından bu yana askeri kontrol noktaları ve askeri üslere saldıran İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ve Nusra Cephesi'nin (El Kaide'den ayrıldıktan sonraki adıyla Fetih el Şam Cephesi) bir müttefiki olduğunu gösterdi."

Açıklamada ayrıca, altı kişinin öldüğü ve üste büyük hasarın meydana geldiğini belirtti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KAÇIRILDI

Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi. İHA'nın aktardığına göre Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

'SURİYE SALDIRI ÖNCESİ HAVA ÜSSÜNDEKİ UÇAKLARINI BOŞALTTI'

Öte yandan Suriye ordusunun, ABD'nin füze saldırıları öncesinde hava üssünde bulunan uçakların çoğunluğunu üsten çıkardığı öne sürüldü. Reuters'ın aktardığına göre haberi bildiren Lübnan televizyonu al Mayadeen, haberinin "bilgiye" dayalı olduğunu belirtti.

SURİYE RESMİ AJANSI DUYURDU

ABD'nin füze saldırısını Suriye resmi haber ajansı duyurdu. Rejimin yayın organı konumundaki SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Sabah gündoğumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldırısına uğradı. Saldırıda kayıplar yaşandı.” ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.

 

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