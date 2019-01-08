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Bolton teklif etti Erdoğan reddetti

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Bolton teklif etti Erdoğan reddetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'dan ayrılıyor.

Ankara'da bulunan ve yaptığı açıklamayla tepki toplayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmek istedi. Bu talebi kabul görmeyen Bolton Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.
Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi.

John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

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