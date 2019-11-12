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BOLİVYA’DA ABD DESTEKLİ DARBE: MORALES’İN EVİ BASILDI, HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!

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BOLİVYA’DA ABD DESTEKLİ DARBE: MORALES’İN EVİ BASILDI, HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!
Bolivya’da ABD destekli darbe nedeniyle istifa etmek zorunda kalan solcu Devlet Başkanı Evo Morales’in evi basıldı, hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci ‘darbe’ olarak nitelendiren Morales, “Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor” dedi.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da twitter hesabından, “Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre’de Morales’i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu” paylaşımında bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Morales görevinden istifa etti! Bolivya Devlet Başkanı Morales görevinden istifa etti!

ABD destekli sağcılar ise Morales’in istifasının ardından kutlamalara başladı.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDEN DARBEYE TEPKİ

Bolivya’da Evo Morales’in istifasına tepki gösteren Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika’dan, süreci “darbe” olarak nitelendiren açıklamalar geldi.

Arjantin’de aralıkta devlet başkanlığı görevini üstlenecek Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivya’da sivillerin şiddet eylemleri, polisin ihmalkarlığı ve ordunun tepkisizliğinin bir ürünü olarak darbe yapıldı. Bu, yeni devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapmış Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı yapılmış bir darbe suçudur” ifadesini kullandı.

Morales’in istifasına neden olan süreci kınayan Fernandez, “Latin Amerika’nın tamamında demokrasiyi net bir şekilde savunacağız. Bu kurumsal kırılmanın ardından Bolivya bir an önce halkın oyu üzerinden ve yasaklama olmaksızın demokrasi yoluna dönmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Morales’in istifasının ardından dünyadaki bütün sosyal ve politik gruplara protesto çağrısı yaptı.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeş Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı yapılan darbeyi sert bir şekilde kınıyoruz. Dünyadaki sosyal ve politik gruplar olarak, Bolivyalı ırkçılık mağduru yerli halkların yaşam haklarının savunulması adına protestolar düzenleyeceğimizi ilan ediyoruz” açıklamasına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermudez de Morales’in istifası üzerine, “Sağcılar şiddetli ve korkak bir darbeyle Bolivya’da demokrasiye saldırıyor. Bu darbeyi sert bir şekilde kınıyoruz ve kardeş Devlet Başkanı Evo Morales’in yanındayız. Dünya Evo’nun hayatı ve özgürlüğü için seferber olmalı” paylaşımında bulundu.

MEKSİKA: MORALES’E İLTİCA HAKKI VEREBİLİRİZ

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin demokrasiye olan saygısının devam edeceğini belirterek, “Bolivya’da geçen yüzyılda Latin Amerika’da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır” ifadesini kullandı.

Ülkesinin Morales’e iltica hakkı vereceğini açıklayan Ebrard, “Meksika, müdahaleye karşı olan ve iltica hakkı sağlayan geleneksel tutumuyla La Paz’daki resmi büyükelçilik konutunda Bolivya yasama ve yürütme organlarında görev alan 20 kişiyi misafir ediyor. Aynı şekilde, kendisinin karar vermesi durumunda Evo Morales’e de iltica hakkı verebiliriz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifası başta olmak üzere yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara şiddetten kaçınma, maksimum itidal, şeffaf ve güvenilir seçimler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

CORBYN’DEN DESTEK

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “Çok sayıda sosyal ilerlemeyi ülkeye kazandıran Evo Morales’in ordu tarafından istifaya zorlandığını görmek dehşet verici. Bolivya halkına karşı yapılan bu darbeyi kınıyorum ve demokrasi, sosyal adalet ve bağımsızlık için yanlarındayım” diyerek Morales’e destek açıklamasında bulundu.

MORALES: KAÇMAK İÇİN SEBEBİM YOK

Görevini bırakmak zorunda kalan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise muhalefetin, çevresindekilere ve halka zarar vermemesi için istifa ettiğini vurgulayarak, “Bolivya halkının bilmesini isterim ki kaçmak için bir sebebim yok. Eğer bir şey çaldıysam, ispatlasınlar. Eğer çalışmadığımızı söylüyorsalar, ekonomik gelişme sayesinde yaptığımız binlerce esere baksınlar. Vatanını seven mütevazılar ve fakirler bu mücadeleye devam edecek” görüşünü dile getirdi.

POLİS GERÇEK MERMİ İLE SALDIRIYOR

Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, polisin La Paz ve El Alto kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.

Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Bolivya’da yapılan seçimlerde Morales dördüncü kez devlet başkanlığına seçilirken ABD destekli sağcılar ve ABD’nin kurdurduğu Amerikan Devletleri Örgütü, seçimlerde hile olduğunu iddia etmişti.

Resmi sonuçlara göre seçime Sosyalizm Hareketi - Halkların Egemenliğinin Siyasi Enstrümanı adayı olarak giren Morales yüzde 47,08, rakibi liberal Medeni Topluluk'un adayı olarak giren Carlos Mesa yüzde 36,51 oy almıştı.

Aradaki farkın yüzde 10'un çok az üzerinde olması nedeniyle muhalefet sayıma itiraz etmişti. Sağcı liderlerin eylem çağrısı ardından sağcı çeteler sokağa çıkarak şiddet de içeren eylemlere başvurmuştu.

 

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