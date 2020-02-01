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Boğaziçi Öğrencilerine Ceza

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Boğaziçi Öğrencilerine Ceza
Suriye Afrin’de hayatını kaybeden askerleri anmak için 19 Mart 2018’de Boğaziçi Üniversitesi’nde stant açan öğrenci grubuna karşı, “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açan 30 öğrenci hakkındaki dava karara bağlandı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' gerekçesi ile yargılanan sanıklar, savunmalarında beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, 20 sanık hakkında 10’ar ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önceden işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetlerinin bulunmamasını göz önüne alan heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıkların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına hükmedildi. 7 öğrencinin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına onay vermemesi nedeniyle mahkeme heyeti 10’ar ay hapis cezasını 6’şar bin TL adli para cezasına çevirdi. 3 öğrenci hakkında ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat çıktı.

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