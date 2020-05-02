Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik denetimleri devam etti. Maske, eldiven ve siperlik takarak gerekli önlemlerini alan polis ekipleri köprüden geçmek isteyen araçları tek tek durdurdu. Araç içinde bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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Boğaziçi Köprüsü'nde Karantina Denetimi
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde trafikte denetimler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.
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