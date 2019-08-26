BOĞAZ'DAKİ GEMİLERE GÜVENLİK TEDBİRİ!

İstanbul Boğazı’nda ortaya çıkardıkları ışık kirliliği sebebiyle diğer gemileri tehdit eden gezinti gemilerine yönelik bir dizi tedbir alındı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan “yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin aydınlatma kuralları” konu başlıklı düzenlemeyle, gemilerin aydınlatma şartları yeniden belirlendi.

Bazı gezinti gemilerinin ön, arka ve yan taraflarında bulunan silyon-borda ve pupa fenerlerinin uygunsuz olduğu, fenerlerin fiziki yapılarının gemi boyları ile orantılı olmadığı, ışık şiddetlerinin 200 metre mesafeden dahi fark edilemediği, kırmızı borda feneri yerine turuncu renkli ışık kullanıldığı, bu durumun can, mal ve çevre güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen düzenlemede, özellikle geminin baş ve arka tarafına doğru borda fenerinin haricinde aydınlatma yapılması yasaklandı. Seyir halindeyken geminin herhangi bir yerinden dışarıya doğru projektör yansıtılması, ışıklı reklam ve ilan panosu kullanılması yeni yönetmelikle ortadan kaldırıldı.