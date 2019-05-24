  • BIST 86.233
  • Altın 250,468
  • Dolar 6,0528
  • Euro 6,7753
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA

»
BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağış sonrası İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

 Çamurun aktığı İstanbul Boğazı havadan da görüntülendi.
Göksu ve Küçüksu Dereleri'nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamurun, Beykoz Anadolu Hisarı'na kadar geldiği gözlendi. Deniz suyuna karışan çamur, kıyıda ilginç manzaralara sahne oldu.Vatandaşlar kahverengiye dönen İstanbul Boğazı'nı hayretle izledi.Çamura bulanan İstanbul boğazı drone ile havadan da görüntülendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA24 Mayıs 2019 Cuma 15:24
  • HAKKARİ'DE 1 ŞEHİT24 Mayıs 2019 Cuma 15:22
  • YAŞLANMIYORSUN DİYORLAR24 Mayıs 2019 Cuma 15:06
  • SAMYELİ'NİN KIZI İLHAM PERİSİ OLDU24 Mayıs 2019 Cuma 14:59
  • İMAMOĞLU REKOR KIRDI24 Mayıs 2019 Cuma 14:50
  • SARAR ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA24 Mayıs 2019 Cuma 14:43
  • TAKDİR KAMUOYUNUNDUR24 Mayıs 2019 Cuma 14:40
  • ELİF KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?24 Mayıs 2019 Cuma 14:33
  • TUNCELİ HALKI NE İSTEDİ İSE O OLDU24 Mayıs 2019 Cuma 14:23
  • SAVAŞ KAPIDA24 Mayıs 2019 Cuma 14:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim