BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağış sonrası İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

Çamurun aktığı İstanbul Boğazı havadan da görüntülendi.

Göksu ve Küçüksu Dereleri'nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamurun, Beykoz Anadolu Hisarı'na kadar geldiği gözlendi. Deniz suyuna karışan çamur, kıyıda ilginç manzaralara sahne oldu.Vatandaşlar kahverengiye dönen İstanbul Boğazı'nı hayretle izledi.Çamura bulanan İstanbul boğazı drone ile havadan da görüntülendi.