Arvanutköy Balıkçısı’nda Boğaz manzarasına karşı yemek yiyen ikili, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.
- BIST 104.123
- Altın 145,971
- Dolar 3,4910
- Euro 4,1702
- İstanbul 22 °C
- Ankara 22 °C
- Telefon dolandırıcılarına 40 bin TL'lik altın ve 104 bin TL'yi kaptırdılar
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı
- Son dakika Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
- Son dakika: Bağcılar'da polis ile şüpheli arasında çatışma
- Hindistan, Arakanlı Müslümanlara sınırını kapattı!
- Barzani: Sonunda ölüm de olsa hazırız
- Alessandra Ambrosio, Katıldığı Geceye Göğüsleriyle Damga Vurdu
- Boğaz manzaralı yemek
- Tuba ile Umut Paris'te el ele
- Faslı mankenin İstanbul kabusu!.. Taksiciden darp ve taciz
- Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yanarak öldü
- Korku dolu anlar! Gören yardıma koştu
- 'Milli güvenliği doğrudan tehdit ediyor'
- Bozdağ: Referandumu iptal edin
- Bursa'da çatışma: 2 polis yaralı
Boğaz manzaralı yemek
Arkadaşı Ergül Şenova’nın oğlu Gökmen Şenova’yla aşk yaşayan Deniz Akkaya, önceki akşam sevgilisiyle Arnavutköy’deydi.
Etiketler: Arnavutköy, Deniz Akkaya, Gökmen Şenova, magazin haberleri, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alessandra Ambrosio, Katıldığı Geceye Göğüsleriyle Damga VurduBrezilyalı model Alessandra Ambrosio, yaptırdığı göğüs estetiğini giydiği cesur kıyafetle sergiledi.
Boğaz manzaralı yemekArkadaşı Ergül Şenova’nın oğlu Gökmen Şenova’yla aşk yaşayan Deniz Akkaya, önceki akşam sevgilisiyle Arnavutköy’deydi.
Tuba ile Umut Paris'te el eleGeçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğünü için St. Tropez'e giden Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen tatile çıktı.
Faslı mankenin İstanbul kabusu!.. Taksiciden darp ve tacizFaslı manken Oumaima Ettir (25), İstanbul’da bindiği takside taciz ve darp edildiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ettir savcılıktaki ifadesinde taksicinin kendisini darp ettiğini ve zorla cinsel organını tutturduğunu söyledi.
FOTO GALERİ
- 15:01 - Telefon dolandırıcılarına 40 bin TL'lik altın ve 104 bin TL'yi kaptırdılar
- 14:59 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı
- 14:58 - Son dakika Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
- 14:56 - Son dakika: Bağcılar'da polis ile şüpheli arasında çatışma
- 14:55 - Hindistan, Arakanlı Müslümanlara sınırını kapattı!
- 14:53 - Barzani: Sonunda ölüm de olsa hazırız
- 14:46 - Alessandra Ambrosio, Katıldığı Geceye Göğüsleriyle Damga Vurdu
- 14:23 - Boğaz manzaralı yemek
- 14:17 - Tuba ile Umut Paris'te el ele
- 14:07 - Faslı mankenin İstanbul kabusu!.. Taksiciden darp ve taciz
- 13:47 - Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi yanarak öldü
- 13:44 - Korku dolu anlar! Gören yardıma koştu
- 13:39 - 'Milli güvenliği doğrudan tehdit ediyor'
- 13:35 - Bozdağ: Referandumu iptal edin
- 13:32 - Bursa'da çatışma: 2 polis yaralı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim