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Boğaz manzaralı yemek

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Boğaz manzaralı yemek
Arkadaşı Ergül Şenova’nın oğlu Gökmen Şenova’yla aşk yaşayan Deniz Akkaya, önceki akşam sevgilisiyle Arnavutköy’deydi.

Arvanutköy Balıkçısı’nda Boğaz manzarasına karşı yemek yiyen ikili, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

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