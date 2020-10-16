Boğaz köprülerinde çifte ücret mi ödeniyor?

stanbul'un Boğaz köprülerinde çift yön için ücret alınıyor iddiası tartışma başlattı. Her gün binlerce aracın geçtiği köprülerinden geçiş yapan araçların, aynı gün içinde geri dönüş yapmadığı takdirde ücret ödeyeceği iddia edildi. Mustafa Şen'in haberi.

İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren köprülerle ilgili çift yönlü ücret alıyor iddiası ortaya atıldı. O iddiayı sürücüler doğrulamadı.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek taraflı ücret alındığı biliniyor ancak bazı araçların çift yönlü ücret ödediği iddiası tartışma yarattı. O tartışma sosyal medyada gündem oldu. iddiaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tek taraflı geçiş yapan bir araç, aynı gün geri dönmezse Asya'dan Avrupa yakasına geçerken de ücret ödeyeceği öne sürüldü. Avukat Yasemin Bal da "Aynı gün içinde Anadolu'dan Asya'ya Asya'dan Anadolu'ya geçilmemiş ise ve gün geçmiş ise bu ücretlendirmenin çift taraflı yapılacağına ilişkin duyumlar aldık" dedi.

Sürücülerin merak ettiği ise ters yöne takılan TAK sistemiydi. Ücret kesmek için değil, güvenlik amacıyla konulduğu açıklandı. Dahası takip sistemiyle şüpheli araçların izinin sürüldüğü belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan o iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ama gayri resmi yapılan bilgilendirmeye göre iddiaların doğru olmadığı, köprü geçişlerinden halen tek taraflı ücret alındığı belirtildi.