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Bodyguardlara elveda

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Bodyguardlara elveda
Eğlence merkezlerinin girişinde görev yapan bodyguardların yerini, eğitimli özel güvenlikçiler alacak. Uygulama ile hem müşteri hem de mekan güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İzmir'de eğlence merkezlerinin girişinde bulunan bodyguardlar artık tarih olacak. Eğlence merkezlerinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, üniformalı, eğitimli, sertifika sahibi özel güvenlikçiler çalışabilecek. Aykırı davrananlar hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.

MÜŞTERİYİ YARALADI

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Hiçbir bar ya da eğlence mekanının önünde sivil giyimli veya siyah takım elbiseli bodyguardlar çalışmayacak" dedi. Yılbaşı gecesi Türkiye'ye derinden üzen Reina saldırısında bodyguard olarak çalışan Emrah Altun'un olay anında kaçarken görüntülenmesi, bodyguardların etkinliğini ülke genelinde tartışma konusu yapmıştı. İzmir'in eğlence merkezi Alsancak'ta geçtiğimiz Cumartesi günü arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Özgür Bulut'un gittiği barda çıkan tartışmada, bodyguard A.U. tarafından ayağından silahla vurulmasının ardından polis harekete geçti.

ANKARA'DA UYGULANIYOR

Buna göre, daha önce Ankara'da uygulamaya geçen alkol sunumu yapılan umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinden bar, gazino, meyhane, birahane, taverna gibi işyerlerinin tamamının istisnasız özel güvenlik bulundurması zorunluluğunun benzeri, İzmir'de hayata geçecek.

TÜM İŞLETMELERE YAZI GÖNDERİLDİ

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, konuyla ilgili yazıyı tüm işletmelere gönderdiklerini belirterek, "Eğlence merkezlerinde eğitimsiz, herhangi bir kavga anında daha çok ortalığı karıştıran, müşterilerle kavga eden değil, diplomasını almış, resmi kıyafetli güvenlikçilerin çalışmasını istiyoruz" dedi.

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