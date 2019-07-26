BODRUMU SALLADILAR

Özel hayatında çapkınlıklarıyla gündeme gelen Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarından da tatil pozu geldi.

TATİL İÇİN BODRUM'U TERCİH ETTİLER

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum'da geçiriyor.

CESUR POZLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Haziran'ın başında çıkardığı "I should have known" isimli single ile babasının izinden giden Su El Roman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.



ÖVGÜ DOLU YORUMLAR GELDİ

Sosyal medya hesabından Kardeşi Şevval El Roman'la olan bikinili pozlarını paylaşan genç kızlar, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.