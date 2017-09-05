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Bodrum'daki ünlü balık restoranın işletmeci ölü bulundu

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Bodrum'daki ünlü balık restoranın işletmeci ölü bulundu
BODRUM'daki ünlü bir balık restoranın iki gündür kayıp olan işletmecisi 56 yaşındaki Mustafa Coşkun, otomobilinde bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedi bulundu.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Barlar Sokağı'ndaki Berk Balık Restoran'ın işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Coşkun, geçen cumartesi günü sabahı işe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. İşe gitmeyen ve cep telefonundan da kendisine ulaşılamayan Coşkun'un eşi Aylin Coşkun, meraklanarak polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak bugün öğle saatlerinde üzücü haber geldi. Bir çoban, yol kenarında park halindeki bir otomobilde Coşkun'ın bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedini buldu.

Bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu belirtilen Coşkun'un ölümü ilçede üzüntü yarattı. Coşkun'un ölümüyle ilgili 6 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Çoşkun'ın cesedi otopsiye kaldırıldı. Ayrıca olay yerinde bulunan bıçağa ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Coşkun ailesinin yakın arkadaşı olan Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl, "Her turizm bölgesindeki esnaf gibi ekonomik sıkıntıları vardı. Ancak Mustafa işinin ehli işini çok seven ayrıca Bodrum'da çok sevilen değerli bir arkadaşımızdı. Olayı duyunca inanamadık büyük üzüntü yaşıyoruz" dedi.

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